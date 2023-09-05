В СНБО Украины заявили о начале третьей мировой войны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что третья мировая война уже началась.

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«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка», - сказал Данилов в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, третья мировая перешла в активную фазу. В этих условиях НАТО следует принять Украину в своей состав, заявил Данилов.

Секретарь СНБО ранее подтвердил причастность Службы безопасности Украины к атакам на Крымский мост, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:ВойнаУкраина

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