В СНБО Украины заявили о начале третьей мировой войны
5 сентября 202323:42
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что третья мировая война уже началась.
«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка», - сказал Данилов в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности.
По его словам, третья мировая перешла в активную фазу. В этих условиях НАТО следует принять Украину в своей состав, заявил Данилов.
Секретарь СНБО ранее подтвердил причастность Службы безопасности Украины к атакам на Крымский мост, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru