ВСУ перебросили на харьковское направление резервные подразделения

Резервные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были переброшены на харьковское направление. Об этом сообщает пресс-служба Управление стратегических коммуникаций украинской армии.

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В сообщении говорится, что речь идёт о заблаговременно созданных резервах, переброска которых была осуществлена с целью усиления войск.

«В зависимости от развития обстановки наращивание группировки будет продолжаться», - заключили в Управлении.

Ранее представитель группировки «Хортица» заявил, что бригадный генерал Михаил Драпатый с 11 мая назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» ВСУ, сообщает RT.

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