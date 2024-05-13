ВСУ перебросили на харьковское направление резервные подразделения
Резервные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были переброшены на харьковское направление. Об этом сообщает пресс-служба Управление стратегических коммуникаций украинской армии.
В сообщении говорится, что речь идёт о заблаговременно созданных резервах, переброска которых была осуществлена с целью усиления войск.
«В зависимости от развития обстановки наращивание группировки будет продолжаться», - заключили в Управлении.
Ранее представитель группировки «Хортица» заявил, что бригадный генерал Михаил Драпатый с 11 мая назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» ВСУ, сообщает RT.
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