ВСУ перебросили на харьковское направление резервные подразделения

В сообщении говорится, что речь идёт о заблаговременно созданных резервах, переброска которых была осуществлена с целью усиления войск.

«В зависимости от развития обстановки наращивание группировки будет продолжаться», - заключили в Управлении.

Ранее представитель группировки «Хортица» заявил, что бригадный генерал Михаил Драпатый с 11 мая назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» ВСУ, сообщает RT.

