В СНБО Украины допустили дестабилизацию в стране из-за проведения выборов

«Имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, - это вопрос о внутренней дестабилизации», - сказал Данилов в рамках Киевского форума по безопасности.

Он полагает, что выборы могут привести к активизации пророссийски настроенных сил. Секретарь СНБО признался, что не знает, как в условиях конфликта будут разворачиваться политические дискуссии.

Выборы в Верховную раду Украины должны состояться в октябре 2023 года, президентские - весной 2024-го. Согласно Конституции страны, проводить голосование во время военного положения нельзя.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Владимир Зеленский заявил о своем желании баллотироваться на второй срок в 2024 году.

