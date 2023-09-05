В СНБО Украины допустили дестабилизацию в стране из-за проведения выборов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал опасения из-за возможного проведения президентских и парламентских выборов, пишет ТАСС.
«Имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, - это вопрос о внутренней дестабилизации», - сказал Данилов в рамках Киевского форума по безопасности.
Он полагает, что выборы могут привести к активизации пророссийски настроенных сил. Секретарь СНБО признался, что не знает, как в условиях конфликта будут разворачиваться политические дискуссии.
Выборы в Верховную раду Украины должны состояться в октябре 2023 года, президентские - весной 2024-го. Согласно Конституции страны, проводить голосование во время военного положения нельзя.
Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Владимир Зеленский заявил о своем желании баллотироваться на второй срок в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru