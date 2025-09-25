Полиция Нью-Йорка остановила третьего президента из-за кортежа Трампа

Полиция Нью-Йорка остановила уже третьего президента из-за кортежа главы Белого дома Дональда Трампа. Видео инцидента появилось в соцсетях.

В Нью-Йорке Макрона остановили на улице из-за проезда кортежа Трампа

На этот раз стражи порядка преградили путь президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну. Его охрана был не очень довольна произошедшим, но конфликта с полицией не случилось.

В итоге Ли Чжэ Мён не стал ждать проезда американского лидера, а решил прогуляться по Манхэттену.

Ранее в аналогичной ситуации побывали президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПрезидентДональд ТрампНью-ЙоркЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры