Полиция Нью-Йорка остановила третьего президента из-за кортежа Трампа
25 сентября 202516:20
Полиция Нью-Йорка остановила уже третьего президента из-за кортежа главы Белого дома Дональда Трампа. Видео инцидента появилось в соцсетях.
На этот раз стражи порядка преградили путь президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну. Его охрана был не очень довольна произошедшим, но конфликта с полицией не случилось.
В итоге Ли Чжэ Мён не стал ждать проезда американского лидера, а решил прогуляться по Манхэттену.
Ранее в аналогичной ситуации побывали президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
