В Словакии заявили о возможном прекращении поставок оружия Киеву

Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства после выборов 30 сентября. Об этом сообщил экс-премьер Словакии и лидер партии Роберт Фицо, передает AP.

Он также отметил, что новые поставки не помогут Киеву, а европейским странам уже нужно думать, как помочь достигнуть компромисс Киеву и Москве.

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Ранее газета The Wall Street Journal написала о невозможности продолжения наступления ВСУ в плохую погоду. Украинский военный Александр Солонко говорил, что когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. Сам украинский лидер Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление не может закончиться «хэппи-эндом». Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в случае, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский скажет, что надо остановиться, заморозить конфликт или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения. При этом он добавил, что Украине не может восполнить потери.

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ФОТО: РИА Новости
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