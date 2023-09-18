Бербок: Многие в Германии задаются вопросом, почему важно поддерживать Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что население в Германии задается вопросом о необходимости помогать Украине, ее слова передает Bloomberg.

Она отметила, что сомнения появляются не только в Германии, но и в США. По ее словам, люди видят последствия такой помощи Киеву, которая выливается в инфляцию.

«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада

Ранее газета The Wall Street Journal написала о невозможности продолжения наступления ВСУ в плохую погоду. Украинский военный Александр Солонко говорил, что когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. Сам украинский лидер Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление не может закончиться «хэппи-эндом». Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в случае, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский скажет, что надо остановиться, заморозить конфликт или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения. При этом он добавил, что Украине не может восполнить потери.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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