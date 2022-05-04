В штабе украинских военных в ЛНР нашли признаки занятия черной магией
Признаки занятия черной магией и оккультные символы обнаружили в штабе украинских минометчиков в селе Трехизбенка в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
В штабе базировалась воинская часть А4472. По данным агентства, военные делали пометки кровью и пытались «освятить» оружие.
Как рассказала культуролог Екатерина Дайс, в штабе украинских силовиков нашли «магическую печать темных сил, сочетающую в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики», пишет Газета.ру. Оккультный характер изображения выдает и способ его нанесения — «уникурсурально», не отрывая руки, отмечает РЕН ТВ.
Эксперт предположила, что один из обнаруженных знаков — слово zein, которое в библейском иврите означает «меч» — свидетельствует о проведении ритуалов по укреплению оружия или «просьбах» послать больше оружия.
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