В Шебекино мужчина пострадал при подрыве украинского дрона

В Шебекино Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму после детонации украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания первой помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

При обстреле Шебекино погиб мирный житель

В Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности, установленный еще в апреле 2022 года. С августа 2024-го в регионе введен режим контртеррористической операции, а обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Белгородская область граничит с Украиной, имеет границу в 350 километров и регулярно подвергается атакам беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
