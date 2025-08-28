В Шебекино мужчина пострадал при подрыве украинского дрона

В Шебекино Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму после детонации украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания первой помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.