В Шебекино мужчина пострадал при подрыве украинского дрона
В Шебекино Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму после детонации украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания первой помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
В Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности, установленный еще в апреле 2022 года. С августа 2024-го в регионе введен режим контртеррористической операции, а обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Белгородская область граничит с Украиной, имеет границу в 350 километров и регулярно подвергается атакам беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
