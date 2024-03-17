В семи областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

Речь идет о Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях. Сигнал до сих пор звучит в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее на Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и четырех регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

