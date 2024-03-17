В семи областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

В семи областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости.

СМИ: в Одессе прогремели взрывы

Речь идет о Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях. Сигнал до сих пор звучит в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее на Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и четырех регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:ВзрывыУкраина

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