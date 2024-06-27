В СБУ заявили, что ВСУ грозит «котел» на южнодонецком направлении
Если Вооруженные силы Украины не начнут отступление на южнодонецком направлении, им грозит очередной «котел», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление полковника СБУ в отставке Олега Старикова.
По его словам, в настоящее время на южнодонецком направлении для украинской армии складывается напряженная и очень тяжелая ситуация. Стариков отметил, что наступление российских сил на этом направлении с севера и юга вынудит ВСУ отступать.
Ранее стало известно, что украинских солдат расстреливают при попытке сдаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru