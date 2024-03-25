В СБУ признали причастность к ударам по НПЗ в России

По словам Малюка, СБУ «уже более двух лет» бьет по Крымскому мосту, российским военным кораблям и танкам, системам радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, нефтеперерабатывающим заводам и «другим объектам, которые работают на российский ВПК». Глава службы назвал перечисленное «законными целями» для Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне ответят на попытки провокаций Киева еще большей сплоченностью, удары украинских военных не останутся безнаказанными.

