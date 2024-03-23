Губернатор Самарской области заявил об атаке БПЛА на Куйбышевский НПЗ

Беспилотники ударили по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров.

На Куйбышевском НПЗ под Самарой произошел пожар

По словам губернатора, атаки на предприятия были совершены ночью 23 марта.

«На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет», — цитирует Азарова РИА Новости.

Как отметил глава региона, на месте ЧП находятся экстренные службы и силовики. Азаров добавил, что попытка атаки по Новокуйбышевскому НПЗ была пресечена.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:БеспилотникиНПЗСамарская Область

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