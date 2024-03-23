Губернатор Самарской области заявил об атаке БПЛА на Куйбышевский НПЗ
Беспилотники ударили по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области и попытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров.
По словам губернатора, атаки на предприятия были совершены ночью 23 марта.
«На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет», — цитирует Азарова РИА Новости.
Как отметил глава региона, на месте ЧП находятся экстренные службы и силовики. Азаров добавил, что попытка атаки по Новокуйбышевскому НПЗ была пресечена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru