Губернатор Самарской области заявил об атаке БПЛА на Куйбышевский НПЗ

По словам губернатора, атаки на предприятия были совершены ночью 23 марта.

«На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет», — цитирует Азарова РИА Новости.

Как отметил глава региона, на месте ЧП находятся экстренные службы и силовики. Азаров добавил, что попытка атаки по Новокуйбышевскому НПЗ была пресечена.

