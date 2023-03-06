В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах на востоке и в центре Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Отмечается, что тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также сигнал об угрозе с воздуха звучит в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.
Ранее, 3 марта вечером, в нескольких украинских регионах вновь объявили воздушную тревогу. Сирены слышали жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- СМИ: Украинские военные в Артемовске массово жалуются на потери и старое оружие
- Евгений Пригожин заявил об отсутствии у него политических амбиций
- В ЕС надеются, что центр по сбору «доказательств преступлений на Украине» заработает к лету
- Экс-замглавы Минпросвещения и ректору «Шанинки» продлили меру пресечения
- 8 Марта на Украине предложили переименовать в день защиты прав женщин
- Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске
- СМИ: Умер последний участник классического состава группы Lynyrd Skynyrd
- Внедорожник с туристами сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии
- В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу
- Опрос: Российские работодатели отказываются от удаленки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru