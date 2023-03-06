В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах на востоке и в центре Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Отмечается, что тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также сигнал об угрозе с воздуха звучит в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Ранее, 3 марта вечером, в нескольких украинских регионах вновь объявили воздушную тревогу. Сирены слышали жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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