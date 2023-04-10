В Ровно УПЦ лишили права на пользование землей
10 апреля 202312:47
Депутаты Ровенского горсовета проголосовали за прекращение права Ровенской епархии канонической УПЦ пользоваться земельными участками, сообщил в своем телеграм-канале мэр Ровно Александр Третяк.
В пятницу депутаты облсовета перенесли голосование, потому что не смогли собрать кворум.
Третяк назвал решение депутатов историческим моментом на «духовном фронте Ровно«». По его словам, депутаты с обращением о запрете обратились в Раду, кабинет министров, Управление службы безопасности Украины в Ровенской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru