В УПЦ опровергли наличие гражданства РФ у митрополита Онуфрия
Информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви прокомментировал сообщения о наличии у митрополита Киевского Онуфрия (Березовского) гражданства России. Заявление размещено на официальном сайте УПЦ.
Онуфрий имеет только украинское гражданство, подчеркнули в УПЦ. В церкви заявили, что некоторых епископов безосновательно лишили украинских паспортов.
«Поэтому они подали в суд иск с требованием восстановить их украинское гражданство, поскольку другого у них нет», сказано в заявлении УПЦ.
На Украине ранее возбудили уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Священнослужитель назвал его сфабрикованным.
Ситуация с протестами из-за захвата Киево-Печерской лавры раскольниками некритична для президента Владимира Зеленского, сказал «Радиоточке НСН» политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, мечты украинского лидера о единой и зависимой церкви способна разбить только российская армия.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- КНДР испытала подводную систему стратегического оружия
- Генпрокуратуру России попросили проверить Козловского по статье о дискредитации армии
- Польша усиливает контроль за транспортом с территории Украины
- В УПЦ опровергли наличие гражданства РФ у митрополита Онуфрия
- Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации с «химоружием»
- Макрона осудили за неприличный жест на встрече с Си Цзиньпином
- FT: британская компания поставила в Россию электроники на $1,2 млрд
- Fox News: Киев проведет крупнейшую мобилизацию до контрнаступления
- Twitter возобновил показ аккаунтов госорганов РФ в поиске
- Нетаньяху после теракта распорядился мобилизовать силы армии и полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru