В УПЦ опровергли наличие гражданства РФ у митрополита Онуфрия

Онуфрий имеет только украинское гражданство, подчеркнули в УПЦ. В церкви заявили, что некоторых епископов безосновательно лишили украинских паспортов.

«Поэтому они подали в суд иск с требованием восстановить их украинское гражданство, поскольку другого у них нет», сказано в заявлении УПЦ.

На Украине ранее возбудили уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Священнослужитель назвал его сфабрикованным.

Ситуация с протестами из-за захвата Киево-Печерской лавры раскольниками некритична для президента Владимира Зеленского, сказал «Радиоточке НСН» политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, мечты украинского лидера о единой и зависимой церкви способна разбить только российская армия.

