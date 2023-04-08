В УПЦ опровергли наличие гражданства РФ у митрополита Онуфрия

Информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви прокомментировал сообщения о наличии у митрополита Киевского Онуфрия (Березовского) гражданства России. Заявление размещено на официальном сайте УПЦ.

Порошенко присутствует на службе раскольников в Киево-Печерской лавре

Онуфрий имеет только украинское гражданство, подчеркнули в УПЦ. В церкви заявили, что некоторых епископов безосновательно лишили украинских паспортов.

«Поэтому они подали в суд иск с требованием восстановить их украинское гражданство, поскольку другого у них нет», сказано в заявлении УПЦ.

На Украине ранее возбудили уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Священнослужитель назвал его сфабрикованным.

Ситуация с протестами из-за захвата Киево-Печерской лавры раскольниками некритична для президента Владимира Зеленского, сказал «Радиоточке НСН» политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, мечты украинского лидера о единой и зависимой церкви способна разбить только российская армия.

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ФОТО: orthodox.cn.ua
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