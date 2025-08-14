В Ростове-на-Дону увеличилось число поврежденных после атаки дронов домов
В Ростове-на-Дону число многоквартирных домов, пострадавших в результате атаки беспилотников, возросло до пятнадцати. Как сообщили в администрации города со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского, повреждения также получили одно административное здание и частный дом.
Власти ранее говорили о десяти поврежденных многоквартирных домах на улицах Тельмана и Лермонтовской. Теперь уточняется, что пострадали дома разной этажности в нескольких районах города.
В мэрии отметили, что на проведение аварийно-восстановительных работ в пострадавших зданиях будут выделены средства из резервного фонда администрации.
Сведения о пострадавших в результате атаки дронов не приводятся. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».
