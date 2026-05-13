В России раскрыли, что может произойти с Украиной к концу года

Потенциальная сделка между Вашингтоном и Киевом по обмену военными технологиями свидетельствует о стремлении украинского лобби укрепить позиции в США. Об этом «Газете.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, позиции сторонников Киева в Вашингтоне остаются нестабильными. Они рассчитывают продержаться до ноябрьских промежуточных выборов: в случае победы демократов договариваться с новой командой в Конгрессе будет проще, чем с республиканцами из окружения Трампа.