В России раскрыли, что может произойти с Украиной к концу года
Потенциальная сделка между Вашингтоном и Киевом по обмену военными технологиями свидетельствует о стремлении украинского лобби укрепить позиции в США. Об этом «Газете.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, позиции сторонников Киева в Вашингтоне остаются нестабильными. Они рассчитывают продержаться до ноябрьских промежуточных выборов: в случае победы демократов договариваться с новой командой в Конгрессе будет проще, чем с республиканцами из окружения Трампа.
Дудаков допустил, что к концу года Украина может оказаться в столь тяжелом военно-экономическом положении, что даже благоприятный расклад в американской политике уже не окажет существенной поддержки.
Проект оборонного соглашения, по мнению аналитика, призван продемонстрировать американским партнерам: Киев способен не только запрашивать ресурсы, но и предлагать собственные наработки в военной сфере.
Ранее эксперт раскрыл суть меморандума США и Украины по военным технологиям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
