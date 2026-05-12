Мендель: Зеленский обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО
12 мая 202603:01
Денис Постольский
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе частного разговора с российским лидером России Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Киев не вступит в НАТО, заявила в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Она указала, что была в числе немногих людей, присутствовавших на той встрече в декабре в Париже. Тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО, отметила Мендель.
Она также заявила, что Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
