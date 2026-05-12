Мендель: Зеленский обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе частного разговора с российским лидером России Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Киев не вступит в НАТО, заявила в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Евродепутат Мариани: Зеленский намерен отправить часть кредита ЕC приближенным

Она указала, что была в числе немногих людей, присутствовавших на той встрече в декабре в Париже. Тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО, отметила Мендель.

Она также заявила, что Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир ЗеленскийПрезидент РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры