СМИ: Индийские НПЗ готовятся сократить закупки нефти из РФ
Если США откажутся вновь продлевать разрешение на операции с нефтью из России, которое истекает 16 мая, нефтепереработчикам в Индии придется сократить закупки российского сырья, сообщает Bloomberg.
В мае после временного послабления ограничительных мер из-за боевых действий в Иране индийские компании нарастили закупки российской нефти до рекордного уровня — 2,25 млн баррелей в сутки. В случае возобновления санкций со стороны Вашингтона Индия, один из крупнейших мировых импортеров, будет вынуждена искать альтернативные варианты, в том числе более дорогие партии на спотовом рынке в других странах.
Две крупнейшие госкомпании Индии — Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp — на днях уже закупили нефть в Западной Африке и США в рамках срочных сделок. BPCL также рассматривает вариант краткосрочных контрактов на закупку азербайджанской и африканской нефти.
Ранее стало известно, что Индия отказалась от попавшего под санкции СПГ из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
