СМИ: Индийские НПЗ готовятся сократить закупки нефти из РФ

В мае после временного послабления ограничительных мер из-за боевых действий в Иране индийские компании нарастили закупки российской нефти до рекордного уровня — 2,25 млн баррелей в сутки. В случае возобновления санкций со стороны Вашингтона Индия, один из крупнейших мировых импортеров, будет вынуждена искать альтернативные варианты, в том числе более дорогие партии на спотовом рынке в других странах.

Две крупнейшие госкомпании Индии — Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp — на днях уже закупили нефть в Западной Африке и США в рамках срочных сделок. BPCL также рассматривает вариант краткосрочных контрактов на закупку азербайджанской и африканской нефти.

Ранее стало известно, что Индия отказалась от попавшего под санкции СПГ из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

