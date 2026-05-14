В России готовят закон о «патриотических» товарах для школьников
В России намерены законодательно определить и закрепить понятие «товары патриотической направленности», сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Вячеслава Дамдинцурунова.
Предполагается, что они будут активно внедряться в школы с целью воспитания детей. По словам депутата, законопроект готовится в рамках межфракционной группы по сохранению и укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей». Речь идет о введении «культурно-патриотической маркировки» для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды. Ожидается, что вместо иностранных персонажей на этих товарах будут изображать героев русских сказок, символы, связанные с отечественной космонавтикой, историей и наукой.
Дамдинцурунов указал, что даже такие детали, как рисунок на портфеле или обложке тетради, «подсознательно формируют у ребенка образ Родины и чувство сопричастности к ее истории».
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России необходимо возродить ленинские комнаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
