Эксперт раскрыл суть меморандума США и Украины по военным технологиям
Госдепартамент США совместно с украинским посольством разработали проект меморандума, предусматривающий поставки военных технологий из Киева в Вашингтон. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.
Эксперт выразил скепсис относительно того, что у украинской стороны имеются действительно значимые разработки для передачи их Пентагону.
Он напомнил, что ранее Владимир Зеленский уже предлагал технологии Израилю и США для операций против Ирана, однако Дональд Трамп тогда отметил отсутствие у Киева чего-либо интересного для Вашингтона.
По мнению Кошкина, текущее соглашение, вероятнее всего, предполагает не равноправный обмен, а использование украинской территории в качестве испытательной площадки. Американская сторона может тестировать в реальных боевых условиях свои незавершенные проекты, тогда как Украина стремится доработать полученные от европейских партнеров технологии.
Специалист подчеркнул, что для международной аудитории такие инициативы звучат эффектно, однако на практике украинские представители нередко пытаются выдать за собственные изобретения устаревшие образцы вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
