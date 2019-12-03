Захарова призвала Зеленского гарантировать права жителям Донбасса

Таким высказыванием она отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что в Донбассе есть те, кто поддерживает Украину, а есть те, кто потерялся, пишет РЕН ТВ.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут», — цитирует Захарову Life.ru.

Она также добавила, что граждане «найдутся сами» в случае, если власти Украины смогут гарантировать жителям их права. Захарова напомнила, что жители Донбасса не выбирали президента Украины в этом году, а значит они «не обязаны слушать, куда им ехать», отмечает «Свободная пресса».

Ранее вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о готовности принять с свой состав пару российских областей. Однако в беседе с НСН официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о судьбе российского Крыма, который когда-то входил в состав Украины.

