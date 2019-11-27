В окружении Жириновского объяснили его призыв «уничтожить Украину»

27 ноября 201911:23
Дарья Матвеева

Пресс-секретарь Владимира Жириновского Александр Дюпин в эфире НСН объяснил призыв лидера ЛДПР «превентивно уничтожить» Украину.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте. Он добавил, что Украина сошла с ума и заражает США, а американского президента Дональда Трампа уже злят обвинения, связанные с украинской стороной.

«Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — подчеркнул Жириновский.

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О каком именно «уничтожении» Украины шла речь рассказал в беседе с НСН пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин.

«Ну, конечно об экономическом, в первую очередь [уничтожении]. Это вообще такое метафорическое выражение. Его буквально не стоит воспринимать. Это было сказано на эфире Соловьева. Вы можете там просто найти эту фразу и более широкий контекст увидеть», заключил он.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Польшу следует указывать во всех учебниках как главного виновника Второй мировой и Великой Отечественной войны. Журналист и публицист Николай Сванидзе в интервью НСН заявил, что инициативу Жириновского нельзя рассматривать всерьез. Тем не менее он отметил, что СССР и гитлеровскую Германию после пакта Молотова-Риббентропа и вплоть до начала Великой Отечественной войны связывали партнерские отношения.

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ФОТО: РИА Новости
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