В окружении Жириновского объяснили его призыв «уничтожить Украину»
Пресс-секретарь Владимира Жириновского Александр Дюпин в эфире НСН объяснил призыв лидера ЛДПР «превентивно уничтожить» Украину.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте. Он добавил, что Украина сошла с ума и заражает США, а американского президента Дональда Трампа уже злят обвинения, связанные с украинской стороной.
«Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — подчеркнул Жириновский.
О каком именно «уничтожении» Украины шла речь рассказал в беседе с НСН пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин.
«Ну, конечно об экономическом, в первую очередь [уничтожении]. Это вообще такое метафорическое выражение. Его буквально не стоит воспринимать. Это было сказано на эфире Соловьева. Вы можете там просто найти эту фразу и более широкий контекст увидеть», заключил он.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Польшу следует указывать во всех учебниках как главного виновника Второй мировой и Великой Отечественной войны. Журналист и публицист Николай Сванидзе в интервью НСН заявил, что инициативу Жириновского нельзя рассматривать всерьез. Тем не менее он отметил, что СССР и гитлеровскую Германию после пакта Молотова-Риббентропа и вплоть до начала Великой Отечественной войны связывали партнерские отношения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Назван мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии и его брата
- СМИ: Дерипаску лишили гражданства Кипра
- Житель Ижевска пытался продать космические секреты за рубеж
- Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
- В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации