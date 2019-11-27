В окружении Жириновского объяснили его призыв «уничтожить Украину»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте. Он добавил, что Украина сошла с ума и заражает США, а американского президента Дональда Трампа уже злят обвинения, связанные с украинской стороной.

«Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — подчеркнул Жириновский.