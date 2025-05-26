«Сформируем за лето»: Какие города войдут в буферную зону безопасности
Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил НСН, что Россия готова сформировать буферную зону за лето, максимум – к началу осени.
Граница буферной зоны будет проходить в Сумской области, откуда ВСУ атакуют Белгородскую и Курскую области, далее - в районе Харьковской и Черниговской областей, заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с НСН.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. Дандыкин обрисовал вероятные границы этой зоны, которая должна появиться уже к осени.
«Я думаю, что ориентировка идет в основном на артиллерийские системы НАТО, в том числе с управляемыми снарядами. Это расстояние от 50-100 километров в целом. Если берем HIMARS, там 80 километров. Граница буферной зоны может проходить в Сумской области, где сейчас есть проблемы, оттуда ВСУ атакуют Белгородскую и Курскую область. Далее это Харьковская область, где у нас плацдармы в районе Волчанска и Купянска. Вполне вероятно, судя по интенсивности атак БПЛА, это может быть и Черниговская область, которая граничит с Брянской областью. Если перерезать коммуникации, то враг сам уйдет из Харькова. То же самое можно сказать о Днепропетровске», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от освобождения территорий российских регионов, так как ситуация будет постоянно меняться.
«А дальше все будет зависеть от освобождения территорий новых регионов, включая ДНР, где у нас есть выходы к Днепропетровской области. Сейчас одна из главных задач – освобождение Донбасса. У нас еще освобождение Запорожья, Херсона. Буферная зона – это понятие достаточно неустойчивое, так как все зависит от ситуации на линии боевого соприкосновения. Сейчас наши удары – это не только ответ на беспилотники, но и начало создания этой буферной зоны. Я так понимаю, что мы готовы ее сформировать за лето, максимум – к началу осени», - подытожил собеседник НСН.
Российские военные взяли под контроль Беловоды и Владимировку в Сумской области, сообщает Минобороны. Вчера там были освобождены Марьино и Локня. В Харьковской области продолжается сражение за Волчанск.
Продолжение военной поддержки Киева может привести к тому, что буферная зона охватит почти всю территорию Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, передает «Радиоточка НСН».
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