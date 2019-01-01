В России оценили предложение Киева о покупке транзитного газа частной компанией

Он напомнил, что транзит газа через Украину осуществляется «Газпромом», который обращается к «Нафтогазу» за услугой по прокачке газа конечным потребителям в Европу. Таким образом, Россия является собственником газа, пока он идет по украинской территории.

«Газпром перестает быть собственником газа только в Австрии. Не думаю, что европейцы захотят перенести току приемки на украинскую границу. Зачем им все эти проблемы с Украиной, если они получают газ в Австрии и ни о чем не заботятся?» - задал риторический вопрос аналитик.

Игорь Юшков отметил, что газовый рынок России открыт, в том числе для любых коммерческих компаний Украины.

«Газ и нефть может закупать любая компания: давайте деньги – вам эти продукты продадут. Ограничений по закупке газа для украинских потребителей нет. Только с 1 июня в ответ на украинские санкции против России Москва ввела собственные. Теперь нефтепродукты и углеводородный газ, которым заправляют автомобили и баллоны для использования в быту, украинские компании могут приобрести только при наличии специальной лицензии. Эти ограничения будут действовать, пока украинцы свои ограничения не отменят», - напомнил собеседник НСН.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак пояснил НСН, почему считает условия Киева в нефтегазовых переговорах нереальными .

