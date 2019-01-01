В России оценили предложение Киева о покупке транзитного газа частной компанией
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, кто получит прибыль от закупок российского газа частной компанией.
Новый способ приобретения российского газа предложил представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус.
В эфире телеканала «112 Украина» он предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку и Юрию Бойко создать частную компанию для покупки газа у России. При этом Герус отметил аполитичный характер проекта.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН проанализировал предложение Киева.
«Украинцы что предлагают России? Давайте, вы продадите транзитный газ нам, мы накинем пару долларов и продадим его в Европе. То есть, будем ни за что получать сверхприбыли. Это же бред! Ни «Газпром», ни европейские компании на это не согласятся. Надо обратить внимание на то, что из «Нафтогаза» выделена компания «Газопроводы Украины». Именно она должна заключать контракт на транзит российского газа через Украину, но руководство «Нафтогаза» продолжает настаивать на том, чтобы переговоры вели именно с ним – они же хотят получать свою зарплату и все остальное», - заявил эксперт.
Он напомнил, что транзит газа через Украину осуществляется «Газпромом», который обращается к «Нафтогазу» за услугой по прокачке газа конечным потребителям в Европу. Таким образом, Россия является собственником газа, пока он идет по украинской территории.
«Газпром перестает быть собственником газа только в Австрии. Не думаю, что европейцы захотят перенести току приемки на украинскую границу. Зачем им все эти проблемы с Украиной, если они получают газ в Австрии и ни о чем не заботятся?» - задал риторический вопрос аналитик.
Игорь Юшков отметил, что газовый рынок России открыт, в том числе для любых коммерческих компаний Украины.
«Газ и нефть может закупать любая компания: давайте деньги – вам эти продукты продадут. Ограничений по закупке газа для украинских потребителей нет. Только с 1 июня в ответ на украинские санкции против России Москва ввела собственные. Теперь нефтепродукты и углеводородный газ, которым заправляют автомобили и баллоны для использования в быту, украинские компании могут приобрести только при наличии специальной лицензии. Эти ограничения будут действовать, пока украинцы свои ограничения не отменят», - напомнил собеседник НСН.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак пояснил НСН, почему считает условия Киева в нефтегазовых переговорах нереальными .
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