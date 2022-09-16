Херсонские власти заявили о большом количестве наемников у границ региона

«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на Херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Стремоусова, Киев использует в боевых действиях наемников, националистически настроенных бойцов, а «согнанных в армию людей с улиц» выставляет в качестве живого щита.

Ранее замглавы ВГА заявил, что на херсонском направлении действуют бойцы из США, Франции, Германии и других стран, напоминает RT.

Между тем заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич сообщил, что представители НАТО и иностранные военные напрямую участвуют в конфликте на Украине, пишет РИА ФАН. По словам Буякевича, они задействованы как консультанты, полевые командиры, операторы высокоточных вооружений.

