Херсонские власти заявили о большом количестве наемников у границ региона
Сконцентрированные на херсонском направлении украинские войска состоят из большого числа иностранных бойцов. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на Херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.
По словам Стремоусова, Киев использует в боевых действиях наемников, националистически настроенных бойцов, а «согнанных в армию людей с улиц» выставляет в качестве живого щита.
Ранее замглавы ВГА заявил, что на херсонском направлении действуют бойцы из США, Франции, Германии и других стран, напоминает RT.
Между тем заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич сообщил, что представители НАТО и иностранные военные напрямую участвуют в конфликте на Украине, пишет РИА ФАН. По словам Буякевича, они задействованы как консультанты, полевые командиры, операторы высокоточных вооружений.
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