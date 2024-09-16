В Раде заявили о плохой подготовке мобилизованных

Она заявила, что общалась с бойцами. По словам парламентария, на этом фоне цинично звучит заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о планах по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных.

Ранее главком ВСУ после осмотра линии фронта признал, что украинская армия уступает российской по численности войск и вооружению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

