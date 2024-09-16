В Раде заявили о плохой подготовке мобилизованных
На Украине депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая пожаловалась в соцсетях, что военнослужащие, отправленные на покровское направление, за 45 дней базовой подготовки «не научились почти ничему».
Она заявила, что общалась с бойцами. По словам парламентария, на этом фоне цинично звучит заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о планах по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных.
Ранее главком ВСУ после осмотра линии фронта признал, что украинская армия уступает российской по численности войск и вооружению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru