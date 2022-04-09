В Раде заявили о планах Киева ликвидировать российских военных

Украина планирует ликвидировать участников специальной операции России на Украине после завершения боевых действий. Об этом заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.

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Парламентарий рассказал, что Киев наладил работу со американскими и британскими спецслужбами, которые помогают установить личности российских военных. Наливайченко обвинил россиян в «совершении преступлений» на территории Украины и выразил уверенность, что Рада должна поддержать необходимость находить и наказывать российских военных.

«Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», — приводит слова депутата РИА Новости.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:РоссияВоеннослужащиеУкраина
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