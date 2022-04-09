В Раде заявили о планах Киева ликвидировать российских военных
Украина планирует ликвидировать участников специальной операции России на Украине после завершения боевых действий. Об этом заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Парламентарий рассказал, что Киев наладил работу со американскими и британскими спецслужбами, которые помогают установить личности российских военных. Наливайченко обвинил россиян в «совершении преступлений» на территории Украины и выразил уверенность, что Рада должна поддержать необходимость находить и наказывать российских военных.
«Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», — приводит слова депутата РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru