В Раде заявили о планах Киева ликвидировать российских военных

Парламентарий рассказал, что Киев наладил работу со американскими и британскими спецслужбами, которые помогают установить личности российских военных. Наливайченко обвинил россиян в «совершении преступлений» на территории Украины и выразил уверенность, что Рада должна поддержать необходимость находить и наказывать российских военных.

«Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», — приводит слова депутата РИА Новости.

