В Пентагоне заявили о желании увидеть поражение России на Украине

США хотят увидеть поражение России в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон заявил, что стремится избежать эскалации с РФ при поддержки Украины

«Мы хотим увидеть, как господин [президент РФ] Владимир Путин и российская армия... проиграют эту битву на территории Украины», — цитирует РИА Новости представителя американского оборонного ведомства.

Как отметил Кирби, речь идет «о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан». Вашингтон хочет, чтобы «уничтожению» страны был положен конец.

При этом представитель Пентагона не стал уточнять, готовы ли США поддержать наступательные операции Киева в Крыму и Донбассе. В то же врем Кирби пообещал продолжить поддержку Украины «в ее усилиях по защите своих граждан и суверенитета».

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