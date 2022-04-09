В Пентагоне заявили о желании увидеть поражение России на Украине
США хотят увидеть поражение России в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Мы хотим увидеть, как господин [президент РФ] Владимир Путин и российская армия... проиграют эту битву на территории Украины», — цитирует РИА Новости представителя американского оборонного ведомства.
Как отметил Кирби, речь идет «о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан». Вашингтон хочет, чтобы «уничтожению» страны был положен конец.
При этом представитель Пентагона не стал уточнять, готовы ли США поддержать наступательные операции Киева в Крыму и Донбассе. В то же врем Кирби пообещал продолжить поддержку Украины «в ее усилиях по защите своих граждан и суверенитета».
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