Она сослалась на несколько источников, которые подтвердили, что Сырский согласен «подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру». Парламентарий указала, что главком не верит в победу и считает, что «мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле».

Безуглая отметила, что Сырский принял решение о ротации некоторых подразделений, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате военные РФ прорвали оборону в Дзержинске (Торецке) и Новгородском (Нью-Йорке) в ДНР.

Ранее Сырский назвал сложной ситуацию на покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

