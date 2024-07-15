В Раде заявили, что Сырский согласен на прекращение огня и капитуляцию ВСУ

На Украине главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский согласен на капитуляцию войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую.

Главком ВСУ Сырский назвал ситуацию на фронте сложной для Киева

Она сослалась на несколько источников, которые подтвердили, что Сырский согласен «подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру». Парламентарий указала, что главком не верит в победу и считает, что «мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле».

Безуглая отметила, что Сырский принял решение о ротации некоторых подразделений, несмотря на возражения командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях. В результате военные РФ прорвали оборону в Дзержинске (Торецке) и Новгородском (Нью-Йорке) в ДНР.

Ранее Сырский назвал сложной ситуацию на покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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