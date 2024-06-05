Главком ВСУ Сырский назвал ситуацию на фронте сложной для Киева

Ситуация на фронте остаётся сложной для Киева. Об этом в своём Telegram-канале заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Главком ВСУ Сырский: Покровское и Кураховское – самые сложные направления в ДНР

По его словам, это связано «с высокой интенсивностью боевых действий», а также с широким использованием российской армией «бронетехники и управляемых авиационных бомб».

Он также отметил, что Вооружённые силы РФ продолжают наступать на нескольких направлениях.

«Силы обороны делают всё возможное, чтобы изменить обстановку», - заключил главком ВСУ.

Ранее Сырский заявил, что подписал необходимые документы и теперь французские военные смогут посещать украинские учебные центры, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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