Президент Украины Владимир Зеленский украл больше, чем все остальные руководители страны. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук в беседе с RT.

Как отметил парламентарий, в офис Зеленского ежемесячно везут «десятки миллионов долларов» с каждой госструктуры.

«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех», — заявил Дмитрук.

По словам депутата, только с Одесской области собирают $10-15 млн в месяц, а с ТЦК (аналога военкоматов) страны — $2-4 млрд в год. Дмитрук подчеркнул, что эти деньги заработаны на военных действиях и жизнях граждан.

Между тем депутат Рады Александр Дубинский заявил, что киевские власти продолжают зарабатывать на конфликте на Украине, и его завершение им невыгодно, пишет «Свободная пресса». При этом украинские войска ежедневно теряют 1,5 тысячи человек.

