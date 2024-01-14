В Раде заявили, что Киев готовит формирование правительства «национального единства»

По его словам, это происходит на фоне предстоящего экономического, финансового и социального кризиса в стране.

Также депутат заявил, что законопроект об ужесточении мобилизации на Украине вернули на «псевдодоработку», однако «все уже согласились с тем, что призыв будет массовым и жестким». Дубинский указал, что украинские власти хотят показать партнерам, что готовы идти «до победного конца».

Ранее стало известно, что украинских депутатов и чиновников могут лишить брони от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

