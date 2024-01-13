СМИ: Украинских депутатов и чиновников могут лишить брони от мобилизации

Такая идея пришла властям, чтобы «показать, что все равны». Авторы инициативы признают, что практического смысла в этом немного, «но иначе народ не поймет».



«Надо расширять базу мобилизированных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно», — анонимно рассказал один из депутатов партии «Слуга народа».

Ранее жителям Ивано-Франковской области на западе Украины предложили строить фортификационные сооружения в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики в качестве отсрочки от мобилизации, отмечает «Радиоточка НСН».

