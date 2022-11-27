В Раде украинцам посоветовали сделать запасы воды и еды
Запастись едой и водой, зарядить телефоны на случай нового отключения электроэнергии из-за российских ударов рекомендовал всем жителям Украины депутат Верховной Рады Давид Арахамия, передает РИА Новости.
В Киеве готовятся к возможным атакам на инфраструктуру на следующей неделе, поэтому рекомендуют украинцам быть готовы к ним в любое время.
«Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать», — отметил украински парламентарий.
В среду российские военные нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Киеве сообщали, что все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены из-за атак. Большинство потребителей остались без электроэнергии.
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