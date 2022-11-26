NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на Украине
Американское космическое агентство NASA опубликовало сделанный ночью спутниковый снимок поверхности Земли, на котором Украина изображена в полной темноте.
Снимок датирован 24 ноября. На изображении видно, что территория Украины погрузилась в темноту, при этом в населенных пунктах в других странах сияют огни.
В среду российские военные нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Киеве сообщали, что все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены из-за атак. Большинство потребителей остались без электроэнергии.
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