В Раде проголосуют за отмену запрета спиртного в парламенте

Ранее в Раде зарегистрировали проект закона о свободном выборе языка, на котором парламентарии могут выступать на трибуне зала заседаний и с места.

Кроме того, документ даёт право телевизионным и радио компаниям Украины по собственному выбору осуществлять вещание на государственном языке или языках национальных меньшинств.

Ранее глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН не исключил, что президент Владимир Зеленский после уверенной победы на парламентских выборах сумеет смягчить языковой закон.

