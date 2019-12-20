В Раде проголосуют за отмену запрета спиртного в парламенте

20 декабря 201911:59

Народные депутаты Украины хотят аннулировать запрет на спиртные напитки в Верховной раде. Этот вопрос будет уже сегодня поставлен на голосование. Предполагается, что алкоголь после этого вновь появится в буфете законодателей, сообщает «ФедералПресс».

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Ранее в Раде зарегистрировали проект закона о свободном выборе языка, на котором парламентарии могут выступать на трибуне зала заседаний и с места.

Кроме того, документ даёт право телевизионным и радио компаниям Украины по собственному выбору осуществлять вещание на государственном языке или языках национальных меньшинств.

Ранее глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН не исключил, что президент Владимир Зеленский после уверенной победы на парламентских выборах сумеет смягчить языковой закон.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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