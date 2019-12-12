Хотелками не проживешь! Зеленский ни на йоту не приблизился к реализации своей формулы
Экс-депутат Верховной Рады Украины в эфире НСН заявил о непонимании Зеленским механизмов осуществления его же формулы будущего Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего государства, пишет журнал «Новое время». Так первой он назвал мир и возвращение территорий и людей Украине. Ко второму пункту отнес прозрачные правила игры и эффективные институты, действие которых будет распространяться на всех. Другим условием Зеленский назвал инвестиции, четвертым – качественная дорожная, медицинская, образовательная, цифровая и энергетическая инфраструктура. Пятым элементом он отметил реальное народовластие.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с НСН заявил, что декларирование намерений и реальные действия – это крайне разные вещи.
«Идеи очень хорошие, готов поддержать любую. Но мир хотелками не живет - если он хочет мира, значит для этого нужно что-то сделать. Если хочет, чтобы в страну пришли инвестиции, то значит нужно решить вопрос мира – никто в воюющую страну инвестировать не будет. Если он хочет народовластия, то нужно принимать законы, которые позволили бы народу принимать участие в тех решениях, которые важны для него. Он декларирует, но ничего не делает, чтобы продвинуться хотя бы в одном из направлений», - сказал он.
При этом, собеседник НСН отметил, что Зеленский в перечне формулы будущего Украины на первое место поставил именно решение вопроса мира, что является самым важным пунктом, без которого «все остальное не возможно». Тем не менее, конфликт на юго-востоке государства длиться уже шестой год.
«Прошел Нормандский формат – это потерянные возможности Украины. Я ожидал от него гораздо большего, хотя бы реализации первых двух пунктов Минских соглашений – перестать стрелять и развести войска. Но ни того, ни другого, к сожалению, не произошло. Раньше валили все на Порошенко, сейчас пришел новый президент, но то же самое. Декларировать хорошие идеи - это прекрасно, но нужно понимать механизмы реализации всех этих идей», - заключил Килинкаров.
Ранее в ходе пресс-конференции в НСН экс-депутат Верховной Рады Украины отметил, что на Украине нет согласия о будущем Донбасса.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Украинская полиция назвала причину убийства Павла Шеремета
- Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
- Путин освободил Левченко от должности губернатора Иркутской области
- На Украине задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
- СМИ сообщили об отставке губернатора Иркутской области Левченко