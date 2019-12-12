Хотелками не проживешь! Зеленский ни на йоту не приблизился к реализации своей формулы

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего государства, пишет журнал «Новое время». Так первой он назвал мир и возвращение территорий и людей Украине. Ко второму пункту отнес прозрачные правила игры и эффективные институты, действие которых будет распространяться на всех. Другим условием Зеленский назвал инвестиции, четвертым – качественная дорожная, медицинская, образовательная, цифровая и энергетическая инфраструктура. Пятым элементом он отметил реальное народовластие.

Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с НСН заявил, что декларирование намерений и реальные действия – это крайне разные вещи.

«Идеи очень хорошие, готов поддержать любую. Но мир хотелками не живет - если он хочет мира, значит для этого нужно что-то сделать. Если хочет, чтобы в страну пришли инвестиции, то значит нужно решить вопрос мира – никто в воюющую страну инвестировать не будет. Если он хочет народовластия, то нужно принимать законы, которые позволили бы народу принимать участие в тех решениях, которые важны для него. Он декларирует, но ничего не делает, чтобы продвинуться хотя бы в одном из направлений», - сказал он.