В Раде призвали созвать СНБО по телемосту с Россией
В Верховной раде отреагировали на планы по проведению телемоста между Россией и Украиной. В связи с этим украинские депутаты призывают созвать Совет национальной безопасности и обороны страны, сообщает РИА ФАН.
Кроме этого, проведение телемоста вызвало волну возмущений в соцсетях – на эту новость отреагировали общественные деятели и журналисты.
Ранее стало известно, что студии телеканалов «Россия-1» и NewsOne организуют двухчасовой телемост, в рамках которого граждане России и Украины смогут пообщаться. Его проведение запланировано на 12 июля на 18:00 по московскому времени, напоминает RT.
На прошлой неделе президент Укрaины Владимир Зеленский зaявил, что aмерикaнский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительствa гaзопроводa «Северный поток – 2» в пользу Киевa. Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН назвал заявление президента Украины против строительства «Северного потока-2» предвыборной агитацией.
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