В Раде призвали созвать СНБО по телемосту с Россией

В Верховной раде отреагировали на планы по проведению телемоста между Россией и Украиной. В связи с этим украинские депутаты призывают созвать Совет национальной безопасности и обороны страны, сообщает РИА ФАН.

Кроме этого, проведение телемоста вызвало волну возмущений в соцсетях – на эту новость отреагировали общественные деятели и журналисты.