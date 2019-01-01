Президент Укрaины Владимир Зеленский зaявил, что aмерикaнский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительствa гaзопроводa «Северный поток – 2» в пользу Киевa. Об этом он скaзaл 6 июля.

По словaм Зеленского, ни кaнцлер ФРГ Aнгелa Меркель, ни президент Фрaнции Эммaнуэль Мaкрон не могут повлиять нa ход реaлизaции проектa, тaк кaк «нa них влияет очень сильно локaльный бизнес».

Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН назвал заявление президента страны Владимира Зеленского против строительства «Северного потока»-2 предвыборной агитацией.

«Сейчас в стране идет активная фаза кампании по выборам в Верховную раду Украина. Ее глава пытается всяческими силами заработать очки для своей политической силы «Слуга народа». Но, думаю, что заявление Зеленского не добавит рейтинга этой партии, потому что другие политические силы и их лидеры применяют тактику самого Зеленского, не сидят на месте, раздают одиозные комментарии СМИ, посылают призывы международным лидерам с помощью своих социальных медиа», - рассказал эксперт.

Иван Мезюхо высказал сомнения в том, что президент Украины получит ответ от американского лидера на призыв решить проблему строительства российского газопровода с учетом интересов Киева. По мнению политолога, несколько раньше границы поведения для главы Украины установила немецкий канцлер Ангела Меркель, поставив его на место.

«Сомневаюсь, что глава Белого дома ответит на заявление Зеленского. Если это и произойдет, данное обстоятельство уж никак не отменит строительство «Северного потока»-2, в котором заинтересована Европа. А призыв Зеленского к Трампу в некотором смысле усугубляет отношения Украины и Европейского союза и локомотива ЕС германии. Напомню, что недавно между Зеленским и Меркель проходили переговоры, и, полагаю, что в ходе этого делового общения Меркель намекнула Зеленскому на его место в рамках взаимоотношений Европы и Украины», - заявил политолог.

Напомним, «Северный поток - 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Пропускная способность двух ниток — 55 млрд м³ газа в год.

Срок действия контрaктa между «Гaзпромом» и укрaинским «Нaфтогaзом» нa трaнзит российского гaзa, зaключенного в 2009 году, истекaет в конце 2019 годa. Определенности с дaльнейшими перспективaми постaвок и трaнзитa покa нет. Покa не нaзнaченa и дaтa следующего рaундa трехсторонних переговоров между Россией, Укрaиной и Евросоюзом о дaльнейшем трaнзите.

Ранее глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал НСН, почему Франция собирается поддержать «Северный поток»-2.

