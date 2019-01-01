В РАН оценили шансы Украины на освоение Арктики

Украина намерена стать арктическим игроком. Об этом заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев заинтересован в сотрудничестве с Оттавой в сфере освоения Арктики.

Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в эфире НСН пояснил, что ничего необычного в таком желании Украины нет.

«Сейчас в Арктическом совете находится 21 страна. Из них восемь – это те, которые имеют непосредственный выход к Артике или находятся у Полярного круга. Остальные – страны-наблюдатели. Среди них Китай, Испания, Италия. Из-за того, что в Арктике много полезных ископаемых, открывается Северный морской путь, многие страны изъявляют желание там работать. В 2018 году в число стран-наблюдателей включили Швейцарию. Для многих это было неожиданно, но в последнее время швейцарцы активно изучали проблемы климата как в Арктике, так и в Антарктиде», - сказал он.