В РАН оценили шансы Украины на освоение Арктики
Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН в эфире НСН пояснил, что ничего необычного в таком желании Украины нет.
Украина намерена стать арктическим игроком. Об этом заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев заинтересован в сотрудничестве с Оттавой в сфере освоения Арктики.
Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в эфире НСН пояснил, что ничего необычного в таком желании Украины нет.
«Сейчас в Арктическом совете находится 21 страна. Из них восемь – это те, которые имеют непосредственный выход к Артике или находятся у Полярного круга. Остальные – страны-наблюдатели. Среди них Китай, Испания, Италия. Из-за того, что в Арктике много полезных ископаемых, открывается Северный морской путь, многие страны изъявляют желание там работать. В 2018 году в число стран-наблюдателей включили Швейцарию. Для многих это было неожиданно, но в последнее время швейцарцы активно изучали проблемы климата как в Арктике, так и в Антарктиде», - сказал он.
Однако вопрос в том, есть ли у Киева возможности для активизации в арктическом направлении. «Что до Украины, то в советское время они имели достаточно мощный флот, который потом приватизировали. При выработке своей арктической стратегии они могут обратиться в Арктический совет, доказать свою готовность и возможность заниматься арктическими вопросами», - добавил регионовед.
Напомним, в Петербурге в мае был спущен на воду новый атомный ледокол «Урал». Российские власти рассчитывают использовать его для освоения Северного морского пути.
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