В Раде предложили «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что Россия, скорее всего, будет противодействовать вещанию нового украинского телеканала в Донбассе. По его словам, лучшим решением этой проблемы стала бы атомная бомба.
«Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — заявил украинский депутат.
2 марта государственный украинский телеканал «Дом» начал тестовое вещание на территории Донбасса на русском языке, сообщает RT.
Ранее заместитель командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что в случае конфликта в Черном море россияне не сумеют «взять» Одессу.
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