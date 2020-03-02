В Раде предложили «швырнуть» на Москву атомную бомбу

«Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это — наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — заявил украинский депутат.

2 марта государственный украинский телеканал «Дом» начал тестовое вещание на территории Донбасса на русском языке, сообщает RT.

Ранее заместитель командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что в случае конфликта в Черном море россияне не сумеют «взять» Одессу.



