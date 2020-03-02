Экс-командира «Айдара» обвинили в убийстве 20 человек под Ростовом
Задержанный в Греции экс-командир батальона украинского националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук подозревается в убийстве 20 человек в 2014 году на территории Ростовской области.
Мельничук заявил в соцсетях, что эту информацию якобы подтвердило украинское бюро Интерпола – соответствующее обвинение указано в ордере. Ранее стало известно, что бывший «айдаровец» задержан по требованию российской стороны.
Мельничук был задержан греческой полицией при попытке попасть в Болгарию. Шесть лет назад Басманный суд Москвы признал Мельничука подозреваемым по делу об убийстве в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка.
В свою очередь Ura.ru отмечает, что «Айдар» был сформирован в 2014 году именно по инициативе Мельничука. В свою очередь замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил РИА ФАН, что задержание Мельничука - это сигнал всем украинцам националистам со стороны России.
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