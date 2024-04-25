В Раде предложили проживающим за границей украинцам сдать паспорта

«Если вы не видите себя украинцем - сдавайте паспорт и идите. Оставайтесь в другой стране», - сказала парламентарий в передаче украинской журналистки Натальи Мосейчук (в РФ против нее возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды»).

По словам Безуглой, 70% проживающих за рубежом украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не попасть под мобилизацию. Депутат сослалась на данные социологического опроса.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Помимо прочего, за неявку в военкомат по врученной повестке гражданам грозит до пяти лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».

