СМИ: Сотни украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве
Около трехсот украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве с требованием получить свои паспорта, сообщает РБК со ссылкой на польское радио RMF24.
В сети было опубликовано видео на котором, предположительно, был запечатлен конфликт между украинцами и сотрудниками польского паспортного сервиса.
Мужчины выразили готовность стоять столько, сколько потребуется, пока они не получат свои документы, удостоверяющие личность. Уточняется, что в окошке паспортного пункта украинские граждане могли получить только справку, которая разрешает пересечь границу.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял закон об ужесточении мобилизации, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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