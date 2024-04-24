СМИ: Сотни украинцев заблокировали паспортный сервис в Варшаве

Около трехсот украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве с требованием получить свои паспорта, сообщает РБК со ссылкой на польское радио RMF24.

В сети было опубликовано видео на котором, предположительно, был запечатлен конфликт между украинцами и сотрудниками польского паспортного сервиса.

Мужчины выразили готовность стоять столько, сколько потребуется, пока они не получат свои документы, удостоверяющие личность. Уточняется, что в окошке паспортного пункта украинские граждане могли получить только справку, которая разрешает пересечь границу.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял закон об ужесточении мобилизации, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

