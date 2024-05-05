Звезда сериалов «Солдаты» и «Час Волкова» Галина Давыдова умерла в 48 лет

Заслуженная артистка РФ Галина Давыдова умерла на 49-м году жизни, сообщается на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Режиссер Александр Пономарев умер в возрасте 64 лет

Причина ухода из жизни не называется. В сообщении театра говорится, что Давыдова преподавала на кафедре вокального искусства.

Актриса родилась 12 октября 1975 года в городе Советске Тульской области. Она снялась в шестом сезоне сериала «Солдаты» и в нескольких сезонах сериала «Час Волкова».

В конце апреля московский Театр сатиры сообщил о смерти народной артистки России Зои Зелинской в возрасте 94 лет. Она дебютировала в кино в 1956 году с эпизодической роли в комедии «Карнавальная ночь», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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