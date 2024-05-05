Макрон выступил против ограничения в два президентских срока подряд

Лимит в два президентских срока подряд ограничивает избирателей и отнимает часть их свобод, считает французский лидер Эммануэль Макрон. Свое мнение он высказал в интервью изданию La Tribune.

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«Когда мы вносим запреты в закон, мы определенным образом отбираем часть свободы суверенных избирателей», - сказал глава государства.

При этом он пообещал не менять конституцию. Макрон добавил, что его позиция не означает намерение баллотироваться на третий срок.

Ранее суд приговорил 76-летнего пенсионера к тюремному сроку за угрозы в адрес Макрона. Мужчина призывал «перерезать горло» президенту и его супруге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаЭммануэль МакронФранция

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