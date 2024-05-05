Правительство Чехии официально отозвало посла из России
Кабинет министров Чехии официально отозвал на родину посла в России Витезслава Пивоньку, передает информационное агентство СТК со ссылкой на МИД республики.
В заявлении ведомства говорится, что посол вернулся в Прагу в конце 2022 года, однако официальный отзыв произошел только сейчас. Пивонька покинет пост в конце мая 2024 года.
Чешское посольство в Москве фактически возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. По данным местных СМИ, новым главой дипмиссии может стать бывший министр обороны Даниэл Коштовал.
В феврале Чехия внесла около 200 послаблений в режим санкций против России. Они касаются фармацевтической промышленности и ядерной энергетики, сообщает «Радиоточка НСН».
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