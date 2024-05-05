Правительство Чехии официально отозвало посла из России

В заявлении ведомства говорится, что посол вернулся в Прагу в конце 2022 года, однако официальный отзыв произошел только сейчас. Пивонька покинет пост в конце мая 2024 года.

Чешское посольство в Москве фактически возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка. По данным местных СМИ, новым главой дипмиссии может стать бывший министр обороны Даниэл Коштовал.

В феврале Чехия внесла около 200 послаблений в режим санкций против России. Они касаются фармацевтической промышленности и ядерной энергетики, сообщает «Радиоточка НСН».

