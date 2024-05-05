На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла X

Вспышка высшего балла Х зафиксирована на Солнце в воскресенье, 5 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На Солнце произошли две сильнейшие вспышки

Отмечается, что это уже вторая вспышка высшего балла за последние двое суток. Риски подобных событий сохранятся до конца дня, предупредили в научном учреждении.

«Выброс в сторону Земли пока не наблюдается», - говорится в сообщении.

В конце февраля на Солнце произошла крупнейшая за последние семь лет вспышка. На звезде наблюдается один из наиболее сильных всплесков активности с 2017 года, передает «Радиоточка НСН».

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