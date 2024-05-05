На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла X

Отмечается, что это уже вторая вспышка высшего балла за последние двое суток. Риски подобных событий сохранятся до конца дня, предупредили в научном учреждении.

«Выброс в сторону Земли пока не наблюдается», - говорится в сообщении.

В конце февраля на Солнце произошла крупнейшая за последние семь лет вспышка. На звезде наблюдается один из наиболее сильных всплесков активности с 2017 года, передает «Радиоточка НСН».

