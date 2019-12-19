В Раде посчитали убытки от потери транзита газа

«За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 млрд (кубометров газа. — RT) и заработала на этом $14 млрд. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно $2,5 млрд в год», — заявил депутат в эфире телеканала «Россия 1».

Как пишет RT, потенциальные потери от прекращения транзита газа могут составить, по мнению парламентария, порядка 2% ВВП Украины.

Он также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский сможет проявить политическую волю в решении вопроса с продлением транзитного договора с Россией.

Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил НСН, что сегодня в вопросе обеспечения газом Украина чувствует себя достаточно уверенно.

«Украина теперь в дискуссии имеет твердую позицию, на ее стороне Европа, и, кроме того, «Газпром» обязан выплатить определенные суммы по решениям суда. То есть, в этом сегодняшнем споре «Газпром» уязвимее - Украина спокойнее. Закачан газ для Европы. Но часть этого газа – это резерв. Если Украина не будет иметь источников газа, как это уже было, можно будет часть российского газа через Словакию и Венгрию переправлять на Украину», - отметил собеседник НСН.

